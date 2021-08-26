Тамбовчанина осудили за растрату денег с чужой банковской карты

В Уметском районе осудили 45-летнего жителя Тамбова. Его признали виновным в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

Установлено, что утром, 13 августа 2020 года, осужденный нашел на тротуаре банковскую карту, оснащенную чипом для бесконтактной оплаты. Мужчина забрал ее себе и пошел по магазинам за продуктами и алкоголем. В общей сложности, он потратил более 6 тысяч рублей.

- Тамбовчанина приговорили к лишению свободы на 1 год. Учитывая смягчающие обстоятельства, наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.