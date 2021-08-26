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Происшествия26 августа 2021 13:02

Тамбовчанин выращивал на своем участке коноплю

Полицейские изъяли шесть кустов наркотического растения
Ксения АЛЕШИНА
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Во время осмотра приусадебного участка 44-летнего жителя с. Козьмодемьяновка Тамбовской области полицейские обнаружили 6 кустов культивируемой конопли. При осмотре сарая, находившегося там же, стражи порядка нашли 700 грамм невысушенной марихуаны.

Все наркотические растения были изъяты сотрудниками полиции и отправлены на экспертизу.

- По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.