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Происшествия26 августа 2021 10:23

В Тамбовской области иномарка при совершении обгона вылетела с трассы

Водителя на месте осмотрел фельдшер скорой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Травмы получил водитель автомобиля

Травмы получил водитель автомобиля

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель иномарки, произошла 25 августа в 11 часов 5 минут на первом километре автодороги «Каспий-Турмасово-Мичуринск», 41-летний мужчина, управляя автомобилем «VOLKSWAGEN-POLO», при совершении обгона потерял управление, и его машина вылетела с трассы в правый по ходу движения кювет.

- Водителя на месте ДТП осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.