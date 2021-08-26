В Тамбовской области иномарка при совершении обгона вылетела с трассы

Травмы получил водитель автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель иномарки, произошла 25 августа в 11 часов 5 минут на первом километре автодороги «Каспий-Турмасово-Мичуринск», 41-летний мужчина, управляя автомобилем «VOLKSWAGEN-POLO», при совершении обгона потерял управление, и его машина вылетела с трассы в правый по ходу движения кювет.

- Водителя на месте ДТП осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.