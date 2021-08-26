В Рассказовском районе чистят реку Лесной Тамбов

Река Лесной Тамбов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине продолжаются работы по расчистке водных объектов. Как сообщает управление по охране окружающей среды и природопользованию области, рабочие и специальная техника расчищают реку Лесной Тамбов в Рассказовском районе.

- Работы уже выполнены на участке в 500 метров. Проводится расчистка и углубление заиленного русла реки, удаление древесно-кустарниковой растительности, камышовых зарослей. В этом году планируется расчистить 2 километра русла реки, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Всего в регионе до 2029 года планируется провести работы на участке реки длиной около 27 километров от села Нижнеспасское до Тамбовского (Котовского) водохранилища.