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Общество26 августа 2021 12:21

В Рассказовском районе чистят реку Лесной Тамбов

Работы проведены на участке в 500 метров
Ксения АЛЕШИНА
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Река Лесной Тамбов

Река Лесной Тамбов

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине продолжаются работы по расчистке водных объектов. Как сообщает управление по охране окружающей среды и природопользованию области, рабочие и специальная техника расчищают реку Лесной Тамбов в Рассказовском районе.

- Работы уже выполнены на участке в 500 метров. Проводится расчистка и углубление заиленного русла реки, удаление древесно-кустарниковой растительности, камышовых зарослей. В этом году планируется расчистить 2 километра русла реки, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Всего в регионе до 2029 года планируется провести работы на участке реки длиной около 27 километров от села Нижнеспасское до Тамбовского (Котовского) водохранилища.