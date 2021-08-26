Тамбовчанин выплатил больше 300 тысяч рублей в качестве ущерба за убийство

В межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тамбовской области находилось производство о взыскании с осужденного ущерба на сумму более 300 тысяч рублей.

Мужчина, признан судом виновным в совершении убийства и отбывал наказание в исправительной колонии, где устроился на работу. В качестве меры принудительного исполнения с его заработка в пользу взыскателя удерживалось 70 % дохода. Кроме того, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на банковские счета должника, с которых в счет погашения задолженности удержана 301 тысяча рублей.

- В результате принятых мер ущерб, причиненный преступлением, взыскан в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.