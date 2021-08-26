В Тамбове разыскивают очевидцев аварии с автобусом, в которой пострадала пожилая женщина

Полицейские просят отозваться тамбовчан, которые стали свидетелями аварии с автобусом. В этом ДТП, произошедшем 4 февраля, пострадала 74-летняя женщина. Происшествие зафиксировали в 7 часов 35 минут на остановке общественного транспорта «Автогородок», расположенной в районе дома № 198 «А» по ул. Советская г. Тамбова ( бульвар Энтузиастов), водитель рейсового автобуса маршрута № 52 марки «Нефаз», государственный номер М 975ХН 68, совершил наезд на пенсионерку.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Очевидцев происшествия просьба обратиться в полицию по телефонам: 799-875, 799-872.