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Здоровье26 августа 2021 9:40

Коронавирус в Тамбове, новости на 26 августа: за сутки заболели 90 человек

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе – 40092
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 26 августа, достигло 40092 человек. Из них выздоровели 38057 человек, 769 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 90 жителей региона, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 43 мужчины и 39 женщин в возрасте от 20 до 94 лет, а также восемь детей от 4 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 648 человек, из них диагноз «пневмония» у 589 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.