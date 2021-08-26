Коронавирус в Тамбове, новости на 26 августа: за сутки заболели 90 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 26 августа, достигло 40092 человек. Из них выздоровели 38057 человек, 769 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 90 жителей региона, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 43 мужчины и 39 женщин в возрасте от 20 до 94 лет, а также восемь детей от 4 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 648 человек, из них диагноз «пневмония» у 589 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.