Президент РФ озвучил предложение для народной программы партии

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Нововведения в программу подразумевают материальную поддержку определенных слоев населения. В первую очередь это будет касаться военнослужащих, курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. Им единовременно выплатят по 15 тысяч рублей. Также он распорядился заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.

Не обошли стороной и тему незащищенности людей, получающих соцвыплаты. Путин предложил внести в законопроект запрет на списание таких средств кредиторами.

“Причем сделать это нужно, что называется, задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть”, - отметил президент.

Члены партии ЕР также должны учесть в формировании бюджета проблему аварийного жилья. Глава государства поддержал инициативу о расселении жителей таких домов. На этот проект будет выделено 45 млрд рублей из федерального бюджета.

Также Владимир Путин отметил важность борьбы с лесными пожарами. На ликвидацию очагов пожара будет выделено 24 млрд рублей.

“Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения”, - отметил Путин.

Президент страны также озвучил одну из важнейших задач партии “Единая Россия” - развитие села. Он всецело поддерживает данную инициативу, считая важным помочь фермерам и предпринимателям в сельской местности.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что программа будет рассчитана на ближайшие 5 лет. Контролем по выполнению проектов будут заниматься не только партийцы, но и жители страны, ставшие соавторами программы.

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» отметил, что около 107 тыс. жителей области оставили свои предложения на сайте сбора народной программы и в анкетах, которые распространяли активисты «Единой России» и депутатский корпус.

“Хочу поблагодарить каждого, кто не остался равнодушным и поделился своими предложениями. Именно на народную инициативу мы делаем акцент в своей работе, этому подчинены партийные проекты и деятельность депутатского корпуса.

По предварительным данным, больше всего обращений поступило по вопросам чистой воды, благоустройства территорий, установке детских и спортивных площадок. Проекты, решающие такие задачи, реализуются в Тамбовской области. Но очевидно. что эти задачи требуют большего внимания. Поэтому, например, мы увеличили средства на проект «Народная инициатива» с 200 до 500 млн рублей. Это позволит реализовать больше проектов, предложенных жителями. А реализация в будущем народной программы сделает эту работу еще более масштабной”, - уверен Никитин.