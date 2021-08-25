В Тамбове будут судить организаторов экстремистской секты «Свидетели Иеговы»

Тамбовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух участников запрещенной на территории РФ религиозной организации (57 и 28 лет). Мужчины обвиняются в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

Решением Верховного суда РФ религиозная организация «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации ликвидированы, их деятельность признана экстремистской и запрещена на территории нашей страны.

По версии следствия, зная о запрете, обвиняемые продолжали заниматься этой деятельностью в регионе. Они созывали собрания, организовывали религиозные выступления и богослужения, собирали пожертвования, распространяли литературу экстремистского содержания, осуществляли инструктаж по ведению проповеднической деятельности, обучение новых последователей религиозного вероучения.

Своей вины фигуранты не признали, однако в рамках расследования уголовного дела следователями и криминалистами СК совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России проводились обыски, в том числе по месту жительства мужчин. У них нашли и изъяли электронные носители, различные листовки, религиозную литературу и т.п.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.