«Тамбовский пороховой завод» обязали выплатить миллионнный ущерб за загрязнение Цны

В добровольном порядке решить вопрос с предприятием не удалось

Арбитражный суд Тамбовской области обязал ФКП «Тамбовский пороховой завод» возместить 1 миллион рублей ущерба, причиненного реке Цна. Разбирательство инициировало Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Инспекторы отдела государственного экологического надзора по Тамбовской области во время проведения плановой выездной проверки предприятия в сентябре 2020 года выявили сброс сточных вод в реку Цна с превышением допустимых концентраций вредных веществ. По установленной методике специалисты рассчитали вред, причиненный окружающей среде в результате нарушения ФКП «Тамбовский пороховой завод» природоохранного законодательства, а затем предъявили его к возмещению.

Компенсировать ущерб в добровольном порядке предприятие не стало, поэтому управление обратилось с иском в суд.

- Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение об удовлетворении требований Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ФКП «Тамбовский пороховой завод» и взыскании указанной суммы в счет возмещения вреда, причиненного водному объекту, - поясняют в пресс-службе управления.

Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.