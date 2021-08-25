На Тамбовщине к началу учебного года восстановят крышу Алгасовской школы, которую снесло ураганом

1 сентября за парты этой школы сядут 267 детей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Моршанском районе 3 августа ураган повредил крышу здания Алгасовской школы. Сильный ветер полностью снес металлическую кровлю правого крыла, а еще вырвал деревья на территории образовательного учреждения.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал распоряжение о выделении Моршанскому району 2,3 миллиона рублей на капитальный ремонт здания поврежденной школы. Работы планируют завершить к началу нового учебного года.

- Оперативно была составлена смета проведения работ, найден подрядчик. Специалисты сразу же взялись за дело: провели демонтаж старой кровли, сделали новую стропильную систему, уложили профнастил. На днях в здании школы установят современный потолок, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего 1 сентября за парты Алгасовской школы сядут 267 детей.