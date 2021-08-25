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Происшествия25 августа 2021 13:40

На северном обходе Тамбова столкнулись две иномарки

В аварии пострадал 73-летний водитель одной из машин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Госпитализация никому не понадобилась, но машины оказались разбиты

Госпитализация никому не понадобилась, но машины оказались разбиты

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 73-летний мужчина, произошла 24 августа в 10 часов утра на 25 километре автодороги «Северный обход г. Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Пострадавший управлял автомобилем «Дэу Нексия» и столкнулся с «Тойота Камри», под управлением 52-летнего водителя.

- В результате ранения получил водитель автомобиля «Дэу Нексия», медицинскую помощь ему оказали на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по тамбовской области.