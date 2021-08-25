В Тамбове на пешеходном переходе сбили 6-летнюю девочку, которая вместе со взрослыми переходила дорогу на зеленый сигнал светофора

Девочка с травмами находится в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове на регулируемом пешеходном переходе сбили 6-летнюю девочку. Авария произошла 24 августа в 18 часов 39 минут на улице Киквидзе в районе дома №110. 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», наехал на ребенка, который вместе со взрослыми переходил улицу на зеленый сигнал светофора.

- В результате ДТП девочка получила ранения, на автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в детскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.