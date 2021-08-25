Тамбовские приставы арестовали машину злостного неплательщика алиментов

В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП России по Тамбовской области на принудительном исполнении находится производство о взыскании задолженности по алиментным платежам на общую сумму больше 400 тысяч рублей. 57-летний мужчина, постоянно проживающий в столице, даже находился из-за этого в розыске. В поле зрения судебных приставов он попал, когда приехал в Кирсанов, чтобы встать на учет в центр занятости. Его нашли, вручили предупреждение об ограничении в правах на вождение машины, арестовали автомобиль «Renault Sandero», а также составил протокол об административном нарушении 5.35.1 за неуплату алиментов.

- В случае, если мужчина не оплатит задолженность в установленный законом срок, принадлежащий ему хэтчбек принудительно реализуют в счет погашения долга, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.