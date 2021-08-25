Отсидевший за убийство тамбовчанин попался на распространении наркотиков

Полицейские задержали 36-летнего жителя Тамбова. При нем обнаружили 11,5 гр. наркотического средства «соль», которое было расфасовано по пакетикам для дальнейшего размещения на территории г. Рассказово. Там злоумышленник собирался сделать 13 закладок.

Мужчину доставили в отделение полиции, где он пояснил, что приобрел запрещенное вещество бесконтактным способом, и приехал в Рассказово из Тамбова. В ходе розыска стражи порядка выявили еще 12 тайников-закладок, размещенных тамбовчанином. Также на территории областного центра сотрудники наркоконтроля нашли 10 тайников-закладок, сделанных им же.

Все вещества изъяты и отправлены на экспертизу. Общий вес наркотиков составил 26, 78 гр. Сотрудниками полиции также установлено, что задержанный ранее был судим по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и отбывал наказание в тюрьме.

- В отношении подозреваемого в возбуждено уголовное дело по п. Г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По решению суда мужчина был арестован. В настоящее время он содержится в СИЗО, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.