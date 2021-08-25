Мичуринец угрожал приятелю ножом во время ссоры

В микрорайоне «Кочетовка» города Мичуринска полицейские зафиксировали факт угрозы убийством. В одной из квартир на улице Октябрьской собралась компания приятелей. Вечер не обошелся без алкоголя. В какой-то момент двое гостей что-то не поделили между собой.

Во время ссоры 63-летний мужчина решил доказать свою правоту и припугнуть 45-летнего товарища. Он схватил со стола нож и стал угрожать ему. Однако тяжелых последствий удалось избежать. Злоумышленник вовремя одумался и положил нож на место.

В ходе проведения оперативных мероприятий пенсионер был задержан. Полицейские изъяли в квартире нож с отпечатками пальцев злоумышленника и направили его на экспертизу.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного. Ранее житель Кочетовки уже не раз имел проблемы с законом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.