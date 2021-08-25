Тамбовский областной онкодиспансер получил новый компьютерный томограф

В Тамбовский областной онкодиспансер поставлен новый компьютерный томограф. Учреждение получило аппарат в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В настоящее время ведется монтаж и установка оборудования.

- Это высокотехнологичный аппарат с широкой апертурой гентри, что позволяет не только проводить высокоточную диагностику, но и планировать лечение пациентов. Теперь у нас расширяются возможности для оказания современной высокоэффективной помощи больным, - сообщили в онкодиспансере.

Ранее лечебное учреждение получило 51 единицу медицинского оборудования, в том числе линейный ускоритель, ангиографический комплекс, видеоэндоскопическое и лабораторное оборудование.

Благодаря современному оборудованию тамбовские онкологи получили возможность внедрять эффективные методы лечения и диагностики, которые ранее были недоступны в нашем регионе. Например, в этом году в четырех случаях врачи провели успешное лечение рака шейки матки методом эмболизации (химиоэмболизации).