На Тамбовщине 5-летнюю девочку заставляли побираться на улице

Полицейские установили, что жительница села Заворонежское Мичуринского района систематически заставляла свою пятилетнюю родственницу побираться возле супермаркета. Выполняя указания женщины, девочка подходила к прохожим и назойливо выпрашивала у них деньги.

Деньги, которые сердобольные прохожие давали ребенку, доставались той самой родственнице, которая распоряжалась ими по собственному усмотрению.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Женщине грозит обязательные работ на срок от одного до двух лет, арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.