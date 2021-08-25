В Тамбовской области прямо в поле нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас обнаружили в Знаменском районе

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали артиллерийский снаряд, обнаруженный в поле в Знаменском районе Тамбовской области, вблизи автодороги Тамбов – Воронеж. Предмет, похожий на боеприпас, обнаружили при проведении земляных работ. О находке сообщили в правоохранительные органы.

- На место прибыла группа разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии. При осмотре специалисты идентифицировали предмет как 85-мм снаряд без взрывателя и взрывчатого вещества со следами прохождения ствола и коррозии. Находку передали сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото Управления Росгвардии по Тамбовской области