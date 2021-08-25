Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 августа: за сутки заболели 92 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 25 августа, 40002 человека. 37952 заболевших выздоровели, 766 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 92 новых случая, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 41 мужчина и 42 женщины в возрасте от 18 до 97 лет, а также девять детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 660 человек, из них диагноз «пневмония» у 603 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.