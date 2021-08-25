Мошенники используют новый способ обмана тамбовчан

Жители Тамбовской области в последнее время столкнулись с новой схемой мошенничества - жертв вынуждают оформить на себя кредиты на крупные суммы. Как рассказали в региональном отделении Банка России, в реализации аферы задействовано несколько злоумышленников. Сначала человеку звонят якобы из полиции и сообщают, что на него пытались оформить кредит по поддельным документам, но правоохранителям удалось предотвратить преступление. Мошенники не просят сообщать данные карт, коды из СМС или еще какие-то персональные данные. А через некоторые время человеку поступает еще один звонок. Теперь якобы от сотрудников Центрального банка, которые заявляют, что раз уж человеку пришлось столкнуться с мошенничеством, необходимо предотвратить их дальнейшие атаки, а для этого – принять участие в спецоперации полиции. Мошенники сообщают, что уже есть подозреваемый – работник банка, оформляющий фальшивые кредиты. Именно к нему нужно обратиться и подать заявку на получение займа. А после полученные деньги следует перевести на специальный счет. Также тамбовчан предупреждают, что они должны молчать, чтобы «случайно не сорвать операцию».

- Ни сотрудники полиции, ни сотрудники Центрального банка никогда не будут звонить людям и предлагать участвовать в каких-либо спецоперациях, напоминают в тамбовском отделении Банка России. - Не нужно поддаваться эмоциям, получив подобные звонки следует попросту прекратить разговор со злоумышленниками. А если остались сомнения - всегда можно позвонить на «горячую линию» органов полиции или кредитной организации.