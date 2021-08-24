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Происшествия24 августа 2021 16:30

Заведующая лабораторией тамбовской ветстанции обвиняется во взяточничестве

Она выдавала предпринимателям разрешения на торговлю мясом без прохождения исследований
Ксения АЛЕШИНА
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Заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных» предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, обвиняемая брала от предпринимателей взятки за беспрепятственное прохождение необходимых исследований мясной продукции либо за разрешение на реализацию мяса без фактического прохождения этих исследований. В общей сложности женщина незаконно получила более 350 тысяч рублей.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных и оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных эпизодов аналогичной преступной деятельности обвиняемой. По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.