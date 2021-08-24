В Тамбове идут судебные заседания по делу о долгострое на ул. Киквидзе, 77Б

В Тамбове пытаются решить проблему с долгостроем на улице Киквидзе, 77Б. Строительство многоэтажки началось в апреле 2014 года, и было приостановлено в октябре 2016 года. Застройщик объекта ООО «ЦентрЖилСтрой» признали банкротом.

В строительство дома вложились 199 человек. Работы приостановили на стадии кладки стен 4, 7 и 8 этажей. Всего же по проекту в доме планировалось возвести 10 этажей. Застройщик, остановив работы, не выполнил консервацию объекта, что привело к образованию дефектов в плитах междуэтажных перекрытий.

Ранее губернатор Александр Никитин обратился в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с просьбой помочь с достройкой дома по Киквидзе, 77Б. Фонд на просьбу откликнулся. И в ноябре 2020 года администрация региона со своей стороны перечислила в Фонд субсидию на софинансирование требуемых затрат.

- Федеральная структура заключила соглашение с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «ЦентрЖилСтрой». Сейчас идут судебные заседания, в результате которых региональному фонду передадут имущество и обязательства ООО «ЦентрЖилСтрой», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По завершении судебных заседаний будет проведена строительная экспертиза дома по Киквидзе, 77Б, а также объявлен конкурс на проектно-изыскательские, а затем и на строительно-монтажные работы.

В настоящее время на Тамбовщине остаются проблемными 11 многоквартирных домов (844 квартиры).