Тамбовчан предупредили об отключениях света с 25 по 27 августа

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», на время проведения профилактических ремонтных работ 25 по 27 августа в Тамбове произойдет отключение электроэнергии по ряду адресов.

Так, 25 августа с 08.30 до 16.30 запланировано отключение по ул. Аэрологической, 4-19.

26 августа свет отключат с 08.30 до 16.30 по ул. Южной,1-105 и ул. Астраханской,122-134; с 09.00 до 11.30 - по ул. Московской, 18-28А.

27 августа от электроснабжения будут отключены дома:

с 09.00 до 10.30

- по ул. Базарной, 2-63;

- по ул. Кронштадтской, 31-143;

- по ул. Пролетарской, 133-149;

- по ул. Кирова, 52-83;

- по ул. Ленинградской, 53-72;

с 10.30 до 12.00

- по ул. Энгельса, 30-97;

- по ул. Пролетарская, 25-51;

- по ул. Ржавской, 18-33;

с 13.30 до 16.30

- по ул. Степная, 68-80;

- по ул. Заводской, 3-17.