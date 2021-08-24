На ремонт детских садов Тамбова потратят 41 миллион рублей

В Тамбове завершаются ремонтные работы в дошкольных учреждениях. Так, в детском саду «Аленушка» заканчивают обустройство прилегающей территории. Сейчас тротуарной плиткой укладываются дорожки. В этом году из городского бюджета на ремонт детских садов выделен 41 миллион рублей. Из них 15 миллионов - на асфальтирование и 26 – на ремонт инфраструктуры.

В этом году территория детского сада «Аленушка» в Пригородном лесу значительно преобразилась — произведен ремонт асфальтового покрытия на сумму около двух с половиной миллионов рублей и обновлено уличное игровое оборудование: установлено 8 новых песочниц с закрывающимися крышками, столики со скамейками, 6 новых лавочек. Особой популярностью у малышей пользуется новая машина — джип. Эта малая архитектурная форма органично дополнила уже имеющееся оборудование на детской площадке.

- Выделенная сумма нам позволила обустроить территории 9 дошкольных образовательных учреждений. Работы уже на очень хорошем уровне выполнены в 38-м детском саду «Апельсин», завершаются работы в 43-м детском саду «Яблонька». Нам удалось поддержать материально-техническую базу особенно тех дошкольных учреждений, которые функционируют не один десяток лет. Это достаточно сложно. Ежегодно мы ремонтируем кровли, канализацию, системы водоснабжения. Самое главное, что мы подготовили детские сады к отопительному сезону, - говорит начальник управления дошкольного образования Наталия Полунина.