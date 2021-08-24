Тамбовские полицейские задержали сбытчиков фальшивых купюр в магазинах Мичуринска

В Мичуринске 19 августа в выручке трех продуктовых магазинов обнаружили поддельные деньги. Продавец одной из торговых точек после ухода двух молодых людей, обратила особое внимание на пятитысячную купюру, которой они расплатились. Женщина вызвала полицию.

Прибывшие оперативники выявили, что эта купюра фальшивая. Аналогичные фальшивки выявлены и в двух других магазинах. Как оказалось, в торговых точках не имелось специальных детекторов для определения подлинности банкнот.

Полицейские составили со слов продавцов приблизительное описание внешности злоумышленников, расплачивающихся подделками. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр».

В ходе розыска стражи порядка получили оперативную информацию о том, что к преступлению могут быть причастны двое молодых парней, которые на тот момент арендовали квартиру в поселке Первомайский.

Полицейские задержали двоих парней в возрасте 25 и 26 лет по месту жительства. Они были доставлены в отделении полиции, где сознались в сбыте фальшивок на территории города Мичуринска.

Выяснилось, что парни познакомились три года назад в Москве. В столице они вместе работали в салоне сотовой связи. Один из них прописан в Первомайском районе, другой – на территории Рязанской области.

Недавно молодые люди решили подзаработать денег нечестным путем. Через интернет они приобрели 16 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Для сбыта злоумышленники приехали в Мичуринск, где успешно сбыли фальшивки.

- По решению суда молодые люди арестованы и помещены в следственный изолятор на период расследования уголовного дела. В рамках следственных действий устанавливаются возможные другие факты сбыта поддельных купюр, а также продавец, который продал задержанным подделки для сбыта, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Согласно действующему законодательству, парням грозит до десяти лет лишения свободы.