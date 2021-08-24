В Мичуринске к женщине домой забрался вор, пока она была на работе

Мичуринские полицейские раскрыли квартирную кражу. Преступление произошло в микрорайоне Кочетовка на улице 7 Ноября. Вернувшись домой после работы, 31-летняя местная жительница обнаружила у себя дома следы взлома и пропажу денег.

Как оказалось, пока хозяйка квартиры отсутствовала, к ней домой проник вор. На глаза ему попались 2600 рублей, которые лежали в открытом доступе. Мужчина взял деньги себе и скрылся с места преступления.

Полицейские провели отработку лиц, ранее имевших проблемы с законом и стоящих на учете в органах полиции, которые проживают в этом районе. В ходе розыска в поле зрения стражей порядка попал 35-летний мужчина, проживающий недалеко от потерпевшей. Именно он и совершил кражу.

- Деньги изъять не удалось, так как задержанный успел их спустить на свои нужды. Ему придется возместить причиненный материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.