На Тамбовщине произошли три аварии с участием велосипедистов

В авариях пострадали мужчина и двое подростков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За минувшие сутки, 23 августа, в Тамбовской области произошли три аварии с участием велосипедистов. 23 августа в 12 часов 40 минут на 9 километре автодороги «Тамбов-

Котовск» проходящей по территории Тамбовского района, 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус» столкнулся с 58-летним велосипедистом. Мужчину доставили в травмцентр больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова.

В 17 часов 12 минут в городе Рассказово на пересечении улицы Гагарина и Базарной площади, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, 44-летний мужчина за рулем «Форд Фокус», не предоставил преимущество в движении 12-летнему велосипедисту.

- Мальчик вместе с родителями обратился в детскую областную поликлинику города Тамбова, не госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В 19 часов 53 минуты в городе Тамбове, двигаясь по Запрудному проезду в сторону улицы Агапкина, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», допустил наезд на выезжающего с прилегающей территории 11-летнего велосипедиста. На скорой мальчика отвезли в детскую областную больницу.