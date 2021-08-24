Тамбовчанка украла из банкомата деньги, принадлежащие пенсионеру

В Тамбовской области полицейские раскрыли кражу денег у пенсионера. Установлено, что 61-летний житель Кирсанова собирался снять деньги в банкомате на улице 50 лет Победы. Мужчина выполнил все необходимые манипуляции, но аппарат так и не выдал ему деньги. После этого он ушел.

Как оказалось, в банкомате произошел сбой и средства в размере 5000 рублей вышли позже, когда пенсионера уже не было на месте. В этот момент к аппарату подошла женщина, которая увидела купюру и забрала ее себе. Заметив, что с карточки все-таки произошло списание, пенсионер обратился в полицию.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 51-летнюю женщину. Злоумышленница во всем призналась и рассказала, что уже потратила чужие деньги. Теперь ей придется возместить ущерб пенсионеру из своего кармана.

- Следователями МОМВД Кирсановский по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.