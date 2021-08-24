На Тамбовщине двое парней украли металл с территории заброшенного предприятия

Тамбовские полицейские раскрыли кражу металла, совершенную 3 февраля этого года. В селе Алкужи Моршанского района двое молодых людей 27 и 34 лет забрались на территорию заброшенного предприятия и похитили из гаража 8 металлических листов, являющихся частями металлических ворот.

Парни погрузили чужое имущество общим весом 440 кг по машинам и поехали сдавать его в пункт приема металла. За ворота они выручили 8 150 рублей. Деньги злоумышленники поделили поровну.

- По данному факту следственным подразделением МОМВД России «Моршанский» было возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.