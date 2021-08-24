Тамбовчанин расправился с сожительницей единственным ударом ножа в ногу

21 августа в селе Тулиновка Тамбовского района в собственном доме обнаружено тело 55-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнего сожителя погибшей.

По версии следствия, днем между гражданскими супругами произошла ссора, во время которой мужчина нанес женщине удар ножом в область левой голени. Прибывшие по его вызову медицинские работники констатировали ее смерть.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Рассматривается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.