В Тамбове разыскивают мужчину, причастного к гибели пожилой женщины

Тамбовчан, которые узнают этого мужчину, просят обратиться к следователям Фото: СУ СК России по Тамбовской области

18 июня 2018 года в больнице Тамбова скончалась 66-летняя пенсионерка. Причиной ее смерти стали травмы головы, полученные в результате нападения на нее неизвестного мужчины. По данному факту в СУ СКР по Тамбовской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть) и ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 10 июня 2018 года около 17 часов в районе дома № 60 по улице Новоселов города Тамбова неустановленный мужчина нанес пенсионерке удар по голове тупым предметом, забрал ее сумку и скрылся. С полученными травмами женщину доставили в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, спустя неделю скончалась.

- Следственные органы обращаются к тамбовчанам с просьбой сообщить по телефону дежурной службы: 8-915-670-86-14 известную им информацию об обстоятельствах нападения на пенсионерку и личности предполагаемого преступника. Конфиденциальность гарантируется, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.