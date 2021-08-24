Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 августа: за сутки заболели 89 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 24 августа, 39910 человек. 37812 заболевших выздоровели, 763 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 89 новых случаев, это на 4 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 29 мужчин и 58 женщин в возрасте от 26 до 84 лет, а также двое детей 1 года и 13 лет.

- На госпитализации находятся 675 человек, из них диагноз «пневмония» у 623 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.