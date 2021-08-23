Путин анонсировал новые единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам

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Президент России подчеркнул, что программа является важным документом, который должен оперативно реагировать на изменения в государстве и других странах мира,

«Ничего не должно быть забыто из того, что было сказано в июне, на съезде «Единой России», - отметил президент.

Также Владимир Путин дал высокую оценку работе партии, отметив, что Россия смогла пройти период пандемии ковида намного лучше, чем другие государства. В том числе речь идет о социальных мерах поддержки россиян.

В рамках встречи с представителями партии глава государства объявил о введении двух новых единовременных выплат. Первая предназначена для военнослужащих - до конца текущего года им будет выплачено в среднем пятнадцать тысяч рублей. Вторая выплата предназначена для граждан пенсионного возраста - всем российским пенсионерам планируют выплатить по десять тысяч рублей.

Необходимо отметить, что одним из главных является вопрос повышения благосостояния граждан. Программа развития Сибири и Ангаро-Енисейского округа, инициированная главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, играет значимую роль в его решении. Владимир Путин поддержал данную инициативу и отметил, что средства на реализацию программы уже заложены и никаких сбоев быть не должно.

Пандемия также показала необходимость адаптации медицинского образования: базовые знания по лечению тяжелых заболеваний включаются в ряд разных специальностей. Модернизация в целом коснется всего образования. О необходимости создания нового стандарта «школ большой страны» заявила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, школы должны стать новыми не только по форме, но и по содержанию. Новые образовательные стандарты должны быть адаптированы и под детей с особенностями развития. Они часто не могут учиться в школах, их переводят на домашнее обучение.

Еще один проект, к - социальное казначейство. Его назначение - упрощение процедуры получения выплат и льгот для граждан.

В завершение встречи глава Российской Федерации поблагодарил членов партии за проделанную работу.

«Все обещания, которые дает «Единая Россия», должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям. Хочу пожелать вам успехов», - сказал Владимир Путин.