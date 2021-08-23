В Тамбове на улице Клубной меняют теплосети

Мастера меняют старые изношенные трубы на новые Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре сотрудники муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» проводят замену труб отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время ведутся ремонтные работы на улице Клубной во дворах домов №13а, №13б и №13.

Изношенность теплостей на данном участке составляет 80%. Мастера заменят ветхие трубы на современные, срок службы которых составляет 20 лет. Новые коммуникации будут укладывать в существующий канал. Подрядчик уже приступил к земляным работам. Бригада выкопала траншею и занимается монтажом новых трубопроводов на поверхности земли.

- В настоящий момент проблем с горячей водой у потребителей нет: работы производятся без отключения горячего водоснабжения. Временно прекратить подачу ресурса потребуется только в момент проведения работ по демонтажу старых трубопроводов и укладке в траншеи заранее подготовленных новых, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Завершить все работы на Клубной планируют в начале сентября.