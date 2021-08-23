На Тамбовщине перезахоронили останки солдата, погибшего в Курской битве

Сергей Данилович Утешев погиб 2 июля 1943 года Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В селе Юрловка Никифоровского района прошла траурная церемония перезахоронения останков солдата Сергея Утешева. Сергей Данилович родился в 1921 году в Никифоровском районе. Ушел на фронт в 1941 году, сражался в составе 90-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в Курской битве 2 июля 1943 года.

- Дата перезахоронения выбрана не случайно. 23 августа - День воинской славы России, ознаменованный победой советских войск в Курской битве, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Останки рядового Утешева в июне этого года нашли белгородские поисковики. Им удалось установить личность благодаря именному портсигару и алюминиевой бирке от противогазной сумки с надписью «Утешев С.Д.».