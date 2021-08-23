Тамбовские полицейские раскрыли кражу 300 кг рельсов

В отдел полиции по г. Рассказово поступил звонок от 69-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что с его участка на улице Рязанской пропали рельсы, предназначенные для перекрытия в доме.

В ходе розыска выяснилось, что к краже может быть причастен родственник потерпевшего, который проживает вместе с ним. Это оказалось правдой. 38-летнего злоумышленника задержали.

Выяснилось, что задержанный попросил своего знакомого пригнать «Газель», который затем помог ему погрузить металлические изделия в кузов. Воришка увез рельсы весом 300 кг в пункт приема металла и заработал на них незначительную сумму. Полученные деньги он потратил на спиртное.

- Установлено, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.