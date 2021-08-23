В Тамбове более чем на 10 улицах временно отключат свет

В Тамбове 24 августа во время проведения ремонтных работ отключат свет на 11 улицах города. Электричества не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 12.00

- ул. Ф.Энгельса, д. 85-129;

- ул. Трегуляевская, д. 2-36;

- пер. Ф. Энгельса, д. 15-30;

- пр. Посадочный, д. 1-16;

- пер. Яшина, д. 22-37;

с 13.30 до 16.30

- Рассказовское шоссе;

с 9.00 до 11.30

- ул. Базарная, д. 117/50, 117/50а;

с 13.00 до 16.30

- ул. Мичуринская, д. 123-135;

- ул. Маяковского, д. 20-81;

- пр. Сосновый, д. 27-76;

- пр. Тульский, д. 21-68.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит свои извинения за доставленные неудобства.