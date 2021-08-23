Ростовчанка представлялась соцработником и обманывала тамбовских пенсионеров

Мошенница на допросе в отделе полиции Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Тамбова 16 августа обратился 83-летний пенсионер, проживающий в многоэтажке на улице Мичуринской областного центра. Пожилой мужчина пояснил, что к нему приходила соцработница, которая принесла ему якобы положенную компенсацию к пенсии.

Однако после ухода гостьи тамбовчанин обнаружил пропажу своих сбережений в размере 55 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что во время разговора с пенсионером соцработник не предъявила удостоверение. Женщина отсчитала 15 тысяч рублей и попросила хозяина квартиры разменять крупные купюры на мелкие. В итоге мужчина и сам не понял, как отдал ей все свои деньги, а оставленные социальным работником купюры оказались билетами банка приколов.

На следующий день в полицию поступил телефонный звонок от супружеской пары 83-летних пенсионеров, проживающих в многоэтажке на улице Эскадронной. Судя по их словам, к ним приходила та же женщина-соцработник. Она также принесла пожилым супругам «компенсацию» к пенсии, но прежде чем ее отдать, потребовала поменять крупные купюры на мелкие.

Хозяйку квартиры, Зинаиду Ивановну, насторожил тот факт, что соцработник требует обмена купюр и не показывает удостоверение. Она отказалась от компенсации и выпроводила гостью из квартиры, а сама обратилась в правоохранительные органы.

Как пояснила тамбовчанка, бдительности и вниманию к незнакомцам их научил участковый, который ранее проводил профилактические беседы с жильцами многоэтажки.

Аферистка – 43-летняя жительница Ростовской области была задержана и доставлена в отдел полиции. При ней нашли несколько пачек полиграфических изделий, имитирующих настоящие денежные купюры номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей. Со слов задержанной, она приехала в Тамбов на свадьбу к знакомым, а билеты банка приколов хотела в качестве шутки подарить молодым.

- У сотрудников уголовного розыска иное мнение насчет нескольких сотен найденных у женщины билетов банка приколов. У обманутого тамбовского пенсионера полицейские нашли и изъяли 16 подобных книжных закладок с имитацией 5-тысячной купюры. Именно этими «деньгами» она вводила пенсионеров в заблуждение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским стало известно об еще одном преступлении, в котором подозревается ростовчанка.

Так, 16 августа аферистка обменяла 20 тысяч рублей на настоящие деньги в квартире 82-летнего пенсионера, тоже проживающего на улице Мичуринской. Мужчина не хотел говорить, что стал жертвой мошенницы и написал заявление в полицию после визита сотрудников полиции.

Женщину арестовали и по решению суда поместили в следственный изолятор. Сейчас тамбовскими полицейскими устанавливаются другие возможные факты мошенничества.