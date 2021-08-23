В Тамбовской области задержали мужчину с 10 кг конопли

В Мичуринске на улице Гоголевской полицейские задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он шел с мешком, внутри которого находилось 10 килограммов невысушенной конопли.

Как оказалось, мичуринец нарвал растения в заброшенном месте на территории города. В дальнейшем он хотел использовать их для приготовления марихуаны для личного потребления. Наркотики были изъяты и направлены на экспертизу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.