В Мичуринске повится Аллея литераторов

На городской набережной Мичуринска в ноябре появится Аллея писателей и поэтов. На сегодняшний день специалисты приступили к изготовлению постаментов и бюстов. Их доставят в наукоград из Краснодарского края.

- На первом этапе планируется установить бюсты 4-х писателей и поэтов так или иначе связанных с нашим городом, регионом, далее проект масштабируют. Постаменты украсят информационные таблички, которые помогут узнать горожанам и гостям наукограда больше интересных фактов о связи литераторов с Тамбовщиной и Мичуринском, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

В будущем аллею собираются украсить полноразмерным памятником Александру Сергеевичу Пушкину.