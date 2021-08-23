В Тамбовском отделении Сбера вакцинировались 85% сотрудников

С самого начала пандемии Центрально-Черноземный банк принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего коллектива и клиентов. Сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, а навигация в офисах напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, ЦЧБ одним из первых среди компаний региона организовал вакцинацию сотрудников.

Владимир Компаниец, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк: « В Тамбовском отделении Сбера вакцинация идет высокими темпами. В приоритетном порядке эта медицинская услуга была оказана специалистам, непосредственно работающим с клиентами. Прививочные пункты организовали в банковском офисе, а также в лечебных заведениях нашей области. В Тамбовском отделении обеспечено выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в части вакцинации сотрудников.»

Руководство ЦЧБ выражает признательность администрации Тамбовской области, региональному Управлению здравоохранения, муниципалитетам, медицинским учреждениям, их персоналу за обеспечение своевременной поставки вакцин, организацию прививок сотрудников Сбера от COVID-19.

На достигнутом в банке не останавливаются и в дальнейшем продолжат укреплять уровень защищенности коллектива и клиентов.