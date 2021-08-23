Пожар возник в моторном отсеке

В субботу, 21 августа в Тамбове загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №1. Пожар произошёл, когда он находился в районе ул. Советской, 192, немного не доехав до Комсомольской площади. По словам очевидцев, пожар произошел в месте, где располагается моторный отсек. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тамбовской области в 18 часов 51 минуту. В 18 часов 58 минут возгорание локализовали, в 19 часов 10 минут пожар полностью ликвидировали, автобус тщательно пролили. Никто из пассажиров автобуса при ЧП не пострадал, тем не менее, случившимся заинтересовались в СУ СКР по Тамбовской области и прокуратуре.

- По данному инциденту в СУ СКР по региону начали проведение процессуальной проверки по факту оказания услуг по перевозке людей, не отвечающих требованиям безопасности, по результатам которой будет принято решение, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

В прокуратуре Октябрьского района выяснят, соблюдались ли все требования при выпуске автобуса на линию. При наличии оснований здесь обещают принять меры прокурорского реагирования.

Фото "Новый век"