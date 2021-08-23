В Тамбовской области в аварии погиб 28-летний мужчина

Авария произошла в Моршанске Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 21 августа в 1 час 30 минут ночи на улице Ленина около дома №224 города Моршанска. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» столкнулся с движущимся навстречу автобусом «Мерседес Бенц 350», под управлением 45-летнего мужчины. От удара легковую машины отбросило в правый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2110» погиб на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.