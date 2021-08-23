Тамбовчанин украл у односельчанина инструменты и продал их своим знакомым

В полицию обратился 40-летний мужчина, которые рассказал о краже из своего дома, расположенного в селе Перикса Сампурского района. Во время долго отсутствия владельца неизвестный взломал замок и украл из чужого жилища две неработающие бензопилы, а также одну исправную электропилу.

В ходе розыска оперативники установили личность вора и задержали его. Им оказался 26-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Во время опроса он признал свою вину.

Со слов задержанного, похищенные инструменты он решил продать, чтобы подзаработать. Злоумышленник отправился к знакомым и продал им две нерабочие бензопилы за 500 рублей, а электропилу за 1000 рублей.

- Деньги парень тут же потратил на свои нужды. Теперь ему придется возместить односельчанину причиненный материальный ущерб из своего кармана, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».