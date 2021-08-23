В Тамбовской области в загоревшемся автомобиле погиб 55-летний мужчина

Водитель погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 55-летний мужчина, произошла 21 августа в 13 часов 30 минут на 2 километре автодороги «ст.Никольская-Б.Сосновка», проходящей по территории Мичуринского района. Водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ-2106», потерял управление, съехал в кювет, после чего машина загорелась.

- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.