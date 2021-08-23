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Общество23 августа 2021 10:20

Тамбовский Роспотребнадзор признал пять пляжей в регионе опасными для купания

Один из них находится в областном центре, а другие – в области
Ксения АЛЕШИНА
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Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовали данные очередного мониторинга по качеству воды на пляжах региона. По данным на 19 августа, пять мест для купания не соответствуют санитарным нормам, это:

- р.Цна, Тамбовский район, с.Татаново.

- р. Цна, пляж «Спортивный», левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого моста»,

- карьер «Ласковский» со стороны парка «Победы» г.Тамбов,

- р. Мошляйка, с. Тулиновка, Тамбовский район,

- пруд Новолядинский, р.п. Н. Ляда.

Санитарные врачи не рекомендуют использовать указанные зоны рекреации для купания.