Тамбовский Роспотребнадзор признал пять пляжей в регионе опасными для купания

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовали данные очередного мониторинга по качеству воды на пляжах региона. По данным на 19 августа, пять мест для купания не соответствуют санитарным нормам, это:

- р.Цна, Тамбовский район, с.Татаново.

- р. Цна, пляж «Спортивный», левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого моста»,

- карьер «Ласковский» со стороны парка «Победы» г.Тамбов,

- р. Мошляйка, с. Тулиновка, Тамбовский район,

- пруд Новолядинский, р.п. Н. Ляда.

Санитарные врачи не рекомендуют использовать указанные зоны рекреации для купания.