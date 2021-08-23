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Здоровье23 августа 2021 9:40

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 августа: за сутки заболели 93 человека

Общее количество заразившихся – 39821
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 23 августа, 39821 человек. 37732 заболевших выздоровели, 760 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 93 новых случая, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 39 мужчин и 51 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, а также трое детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 684 человека, из них диагноз «пневмония» у 631 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.