Коронавирус в Тамбовской области на 22 августа: заразились 90 человек

90 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Как сообщили в региональном оперштабе 22 августа, среди новых случаев 35 мужчин, 51 женщина, 4 детей (мальчики 1,16,16,17 лет). Возраст взрослых заболевших от 24 до 92 лет. Всего за время эпидемии в Тамбовской области инфицировались 39728 человек.

37663 пациента выздоровели: 18294 выписаны из стационара, 19369 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации – 659 человек, из них диагноз «пневмония» у 607. На домашнем карантине – 1758 (из них подтверждённых случаев – 646, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 57527. Выписано из больниц – 25458.

Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 315441 человек или 80,1% от полученной вакцины (62,9% от подлежащего населения). Две прививки сделали 258623 тамбовчанина (82%).