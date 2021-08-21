В двух микрорайонах Мичуринска не будет холодной воды

Из-за проведения работ по выносу коммуникаций из водонапорной башни, находящейся на территории ПЧМ ст. Кочетовка, 24 и 25 августа с 9 до 17 часов будет временно прекращена подача холодной воды в дома и организации микрорайонов Кочетовка-2 и Кочетовка-3.

- По информации Мичуринского территориального участка Юго-восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», подачу воды планируют возобновить по окончании работ, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.